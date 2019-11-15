Два сапера погибли, четверо военных ранены при взрывах на складе под Харьковом

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - На территории Центральной артиллерийской базы (Балаклея, Харьковская область) в результате взрывов в пятницу погибли два сапера, еще четверо военнослужащих ранены, сообщил украинский Генштаб.

Пострадавшие военные были госпитализированы, говорится в сообщении Генштаба на странице в фейсбуке. "По уточненной информации медиков, трое раненых в тяжелом состоянии, один - средней тяжести", - отметили в Генштабе.

В Генштабе отметили, что новых взрывов на территории базы не зафиксировано. "Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого котловане", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. "Хранилища боеприпасов в безопасности", - подытожили в Генштабе.

Ранее в пятницу мэр города Балаклея Харьковской области Иван Столбовой сообщил о нескольких взрывах на территории военного склада Минобороны Украины, расположенного в этом населенном пункте. "Действительно было несколько таких взрывов, дым. Это произошло около часа назад. (...) В настоящее время ситуация спокойная. Слышны на технической территории единичные хлопки, дыма никакого нет. Ситуация контролируемая. Никто никаких эвакуаций не осуществляет", - сказал Столбовой.

В ночь на 23 марта 2017 года недалеко от Балаклеи начались взрывы на территории 65-го арсенала. В результате детонации боеприпасов погибла женщина, еще трое пострадали. Позднее в больнице скончалась одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее были разрушены и повреждены 392 объекта - жилые дома, школы, предприятия и учреждения социальной сферы.

3 мая 2018 года в Балаклее на территории военного арсенала министерства обороны возникло возгорание сухой травы с последовавшими одиночными взрывами боеприпасов. Жертв и пострадавших не было. Пожар был ликвидирован через пять дней.