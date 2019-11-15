На арсенале в украинской Балаклее произошло несколько взрывов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Несколько взрывов произошло на территории военного склада Минобороны Украины в городе Балаклея Харьковской области, сообщил мэр Балаклеи Иван Столбовой.

"Действительно было несколько таких взрывов, дым. Это произошло около часа назад. (...) В настоящее время ситуация спокойная. Слышны на технической территории единичные хлопки, дыма никакого нет. Ситуация контролируемая. Никто никаких эвакуаций не осуществляет", - сказал Столбовой в эфире телеканала "Наш" в пятницу.

На территории военного арсенала в Балаклее произошло несколько взрывов



По данным местных СМИ, произошло ЧП при вывозе снарядов.



Предварительно, ранен один из саперов. pic.twitter.com/ogpEflwVsF — SwankyStas (@StasSwanky) November 15, 2019

По его словам, на месте находится командир воинский части и сотрудники ГСЧС.

Мэр Балаклеи указал, что после ситуации марта 2017 года, когда на складах произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, местная власть и жители готовы к подобным нештатным ситуациям.

Ранее информация о взрывах на арсенале в Балаклее начала распространяться в соцсетях.

Между тем Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в фейсбуке, что ситуация на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами в Балаклее контролируемая и безопасная.

"15 ноября 2019 года в 14:28, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, на технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов", - отмечается в сообщении.

В обеспечении безопасной утилизации было задействовано пожарное подразделение воинской части.

"Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - говорится в сообщении.