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На арсенале в украинской Балаклее произошло несколько взрывов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Несколько взрывов произошло на территории военного склада Минобороны Украины в городе Балаклея Харьковской области, сообщил мэр Балаклеи Иван Столбовой.

"Действительно было несколько таких взрывов, дым. Это произошло около часа назад. (...) В настоящее время ситуация спокойная. Слышны на технической территории единичные хлопки, дыма никакого нет. Ситуация контролируемая. Никто никаких эвакуаций не осуществляет", - сказал Столбовой в эфире телеканала "Наш" в пятницу.

По его словам, на месте находится командир воинский части и сотрудники ГСЧС.

Мэр Балаклеи указал, что после ситуации марта 2017 года, когда на складах произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов, местная власть и жители готовы к подобным нештатным ситуациям.

Ранее информация о взрывах на арсенале в Балаклее начала распространяться в соцсетях.

Между тем Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил в фейсбуке, что ситуация на территории Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами в Балаклее контролируемая и безопасная.

"15 ноября 2019 года в 14:28, по сообщению дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, на технической территории, где с целью утилизации остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, осуществлялось в установленном порядке плановое уничтожение остатков боеприпасов и их элементов в специально оборудованном для этого месте - котловане, прозвучало около 20 взрывов", - отмечается в сообщении.

В обеспечении безопасной утилизации было задействовано пожарное подразделение воинской части.

"Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности", - говорится в сообщении.

Взрыв боеприпасов в Харьковской области

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Украина Балаклея

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