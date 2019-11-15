Задержанный на Украине один из лидеров ИГ известен в Грузии как Цезарь Тохосашвили

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Задержанный на Украине гражданин Грузии, который по данным украинских спецслужб являлся одним из лидеров террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), является уроженцем Панкисского ущелья Цезарем Тохосашвили, сообщают в пятницу грузинские СМИ.

По их данным, Тохосашвили, принявший имя Аль Бара Шишани, проживал на Украине по поддельным документам.

Отмечается, что Тохосашвили входил в ближайшее окружение убитого в 2016 году одного из лидеров ИГ Тархана Батирашвили (Абу Умар аш-Шишани), которого западные СМИ называли "военным министром" организации. Батирашвили также был выходцем из Панкисского ущелья Грузии.

Ранее в прессе неоднократно появлялась информация о том, что Тохосашвили погиб в Сирии, но она не подтверждалась. Журналисты отмечают, что родственники Тохосашвили считали его погибшим.

По данным СМИ, между Тбилиси и Киевом ведутся переговоры по вопросу экстрадиции задержанного в Грузию. Официальный Тбилиси пока не подтвердили эту информацию.

Отмечается, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии подтвердила сам факт задержания грузинского гражданина на Украине.

За время боевых действий в Сирии и Ираке погибло около сорока грузинских граждан, большинство из которых воевали на стороне ИГ.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в результате совместной спецоперации СБУ, МВД Грузии и ЦРУ США задержан один из руководителей ИГ по имени Аль Бара Шишани.