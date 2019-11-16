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Дипломаты РФ намерены получить доступ к раненому в США россиянину

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU -

Российские дипломаты намерены получить консульский доступ к пострадавшему россиянину в результате огнестрельного ранения сотрудником американской погранслужбы на границе США и Мексики, сообщает Генконсульство РФ в Хьюстоне.

"Вечером 14 ноября на границе США и Мексики в штате Аризона при пересечении границы был ранен гражданин России. В данный момент он находится в больнице в городе Гудиер, штат Аризона", - говорится в сообщении Российской дипмиссии, размещенном в Твиттере.

"Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему", - отмечается в сообщении.

Ранее погранслужба США сообщила, что сотрудник пограничной службы США ранил россиянина, предположительно, пытавшегося незаконно попасть на американскую территорию из Мексики.

В коммюнике этого ведомства говорится, что инцидент произошёл ещё 14 ноября в штате Аризона. Пограничник заметил возможного нарушителя, пересекавшего границу и попытался его задержать. "Столкнувшись с сопротивлением, сотрудник применил огнестрельное оружие, ранив человека", - отмечается в сообщении.

В погранслужбе рассказали, что россиянина отправили на вертолете в больницу. Он остаётся там до сих пор. Угрозы для его жизни нет. Сотрудник погранслужбы не получил серьёзных ранений. Власти США расследуют инцидент.

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