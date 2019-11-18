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Раненный при попытке попасть в США россиянин отказался общаться с консулом РФ

Раненный при попытке попасть в США россиянин отказался общаться с консулом РФ
Фото: Reuters

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Гражданин РФ Евгений Глущенко, раненый сотрудником погранслужбы США при попытке незаконно пересечь американскую границу, не заинтересован в помощи российских дипломатов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генконсульства РФ в Хьюстоне.

"Когда наши сотрудники пытались с ним связаться (по телефону - ИФ), он категорически отказался общаться. Из чего мы сделали вывод, что у него нет необходимости в нашей помощи", - сообщили в российской дипмиссии.

В пресс-службе рассказали, что российские дипломаты общались не только с Глущенко, но и с его супругой, которая находится в США. "Она планирует с ним встретиться, если власти позволят", - отметили в Генконсульстве.

Там сообщили, что Глущенко еще находится в больнице, состояние у него нормальное. По данным пресс-службы, это уже не первая попытка россиянина попасть на территорию США. "Он был депортирован в конце лета, и сейчас осенью снова попытался пересечь границу", - рассказали в дипмиссии.

В дипмиссии подчеркнули, что Генконсульство "держит вопрос на контроле" и российские дипломаты "готовы в любой момент пообщаться с Глущенко, если у него возникнут какие-то вопросы или проблемы".

14 ноября гражданин РФ Глущенко, 1982 года рождения был ранен на границе США и Мексики в штате Аризона при попытке пересечения границы. Его доставили на вертолете в больницу города Гудиер. По данным СМИ, в 2018 году он уже пытался вместе с беременной супругой незаконно проникнуть в Соединенные Штаты из Мексики, был задержан и потом депортирован.

Генконсульство РФ в Хьюстоне ранее в ноябре сообщало, что намерено получить консульский доступ к пострадавшему и находится в контакте с полицией штата.

При этом в Генконсульстве не смогли уточнить, кем является Глущенко, как они с женой оказались в Мексике, как затем попали в США и почему он был депортирован, а его жена осталась в США.

Евгений Глущенко США Хьюстон Аризона

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