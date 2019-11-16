Скончался школьник, устроивший стрельбу в калифорнийской школе в день рождения
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Подросток, устроивший стрельбу в школе американского города Санта-Кларита (Калифорния), скончался в больнице, сообщает телеканал CBS News.
Шестнадцатилетний Натаниэль Берхоу совершил преступление в день своего рождения, 14 ноября. Он убил девушку-ровесницу и 14-летнего мальчика, еще трое получили ранения. После нападения подросток выстрелил себе в голову.
Мотивы нападения пока остаются неизвестными.