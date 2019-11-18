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В результате стрельбы на вечеринке в Калифорнии пострадали девять человек

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Калифорнии в воскресенье вечером на семейной вечеринке произошла стрельба, пострадали не менее девяти человек, сообщил АР лейтенант полиции Бил Дули.

По его словам, это произошло около 18:00 по местному времени. Хозяева дома смотрели с гостями футбол на участке. К ним во двор пробрались подозреваемые и открыли огонь по людям.

Есть погибшие, сказал полицейский, не уточнив их количество. Региональный телеканал CBS 47, ссылаясь на полицию, сообщил, что пули попали в десять человек, четверо погибли. Подозреваемые пока не задержаны.

Это был второй за сутки инцидент со стрельбой во Фресно, отметило издание the Fresno Bee. Утром в воскресенье в другом районе города был насмерть застрелен 20-летний мужчина. Связаны ли эти инциденты, в полиции не говорят.

Калифорния Фресно США

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