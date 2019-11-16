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В Праге несколько сотен тысяч человек вышли на акцию против премьера Чехии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - До 300 тысяч человек в субботу собрались в парке Летна с требованием к премьер-министру Чехии Андрею Бабишу избавиться до конца года от своего бизнеса либо уйти в отставку, сообщает Novinky.cz.

По данным полиции, акцию посетили порядка 250 тысяч человек, организаторы - объединение "Миллион мгновений" - оценивают число участников мероприятия в 250-300 тысяч человек.

Издание отмечает, что демонстранты дали Бабишу срок до 31 декабря этого года на то, чтобы уволить министра юстиции Мари Бенешову, а также избавился от холдинга "Агроферт" и принадлежащих ему СМИ, а в случае отказа - уйти в отставку.

Акция проходит в 30-летнюю годовщину начала "Бархатной революции" 1989 года - мирного политического протеста, который привел к отстранению от власти в Чехословакии коммунистической партии и демонтажу социалистического строя. Нынешнее мероприятие собрало наибольшее число участников с 1989 года.

Чехия Прага

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