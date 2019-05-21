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Тысячи протестующих в Праге потребовали отставки министра юстиции Чехии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек собрались в Праге, чтобы принять участие в акциях протеста с требованием немедленной отставки министра юстиции Чехии Марии Бенешовой, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Участники акций считают, что Бенешова может попытаться вмешаться в процесс разбирательств по делу о мошенничестве, фигурантом которого является премьер страны Андрей Бабиш.

Она была назначена на должность министра юстиции этой весной. До работы в минюсте Бенешова была парламентарием. Будучи членом парламента, она голосовала против запроса полиции на лишение Бабиша депутатской неприкосновенности для начала проведения в отношении его расследования.

Прага Чехия

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