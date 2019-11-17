Парламентские выборы в Белоруссии признаны состоявшимися

Явка, по предварительным данным, составила 70,72%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Выборы в Палату представителей Национального собрания Белоруссии состоялись во всех 110 округах, заявила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина.

"Состоялись. Все избирательные округа показывают, что явка превысила 50%", - сказала Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам главы ЦИК, "следовательно, существует полная возможность считать, что все депутаты будут избраны, потому что у нас нет ни одного безальтернативного округа".

По данным Центризбиркома республики, по состоянию на 18.00, явка избирателей составила 70,72%. Предварительные итоги выборов, как ожидается, будут озвучены поздно вечером в воскресенье.

17 ноября - основной день голосования по выборам депутатов нижней палаты белорусского парламента В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты парламента. Участвуют 513 кандидатов.

В ходе досрочного голосования, с 12 по 16 ноября, проголосовали 35,77% избирателей.