Стала известна дата первого заседания нового состава парламента Белоруссии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что первые заседания обеих палат обновленного белорусского парламента пройдут 6 декабря.

"6 декабря в 10 утра откроется сессия Палаты представителей и в 14 часов в этот же день - Совета Республики", - сказала Ермошина на брифинге в понедельник в Минске.

Она подчеркнула, что эта дата крайний срок для Совета Республики. "У них, как вы знаете, выборы прошли 7 ноября, и они до 7 декабря должны провести первую сессию", - отметила она.

Как сообщалось, выборы в верхнюю плату белорусского парламента - Совет Республики - прошли 7 ноября, в нижнюю - Палату представителей - 17 ноября.