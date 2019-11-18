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Стала известна дата первого заседания нового состава парламента Белоруссии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что первые заседания обеих палат обновленного белорусского парламента пройдут 6 декабря.

"6 декабря в 10 утра откроется сессия Палаты представителей и в 14 часов в этот же день - Совета Республики", - сказала Ермошина на брифинге в понедельник в Минске.

Она подчеркнула, что эта дата крайний срок для Совета Республики. "У них, как вы знаете, выборы прошли 7 ноября, и они до 7 декабря должны провести первую сессию", - отметила она.

Как сообщалось, выборы в верхнюю плату белорусского парламента - Совет Республики - прошли 7 ноября, в нижнюю - Палату представителей - 17 ноября.

Белоруссия

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