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Предварительная явка по итогам парламентских выборов в Белоруссии превысила 77%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В голосовании на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Белоруссии по состоянию на 20.00 приняло участие 77,22% избирателей от общего числа, включенных в списки, сговорится в материалах Центризбиркома.

Голосование на парламентских выборах завершилось в 20.00.

В частности, в Брестской области проголосовали 79,34% избирателей от общего числа, включенных в списки, в Витебской - 82,09%, Гомельской - 81,38%, Гродненской - 78,69%, в Минской - 78,95%, Могилевской - 82,30%, в

городе Минске - 63,26%.

17 ноября - основной день голосования по выборам депутатов нижней палаты белорусского парламента.

Всего в стране образовано было 5 785 участков для голосования, за пределами республики - 46. В списки избирателей на текущих выборах включено 6 млн 880 тыс. 605 человек.

В ходе выборов предстоит избрать 110 депутатов нижней палаты парламента, в выборах участвуют 513 кандидатов.

В ходе досрочного голосования, с 12 по 16 ноября, проголосовал 35,77% избирателей.

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