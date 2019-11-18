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Экс-начальник службы спецпрокуроров Генпрокуратуры Казахстана попала под подозрение

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В отношении бывшего начальника службы спецпрокуроров Генпрокуратуры Казахстана Олеси Кексель расследуется дело по статье о применении незаконных методов следствия, сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

"Идет следствие, поступило заявление о пытках. Поэтому в настоящее время данное заявление было зарегистрировано, и проводится расследование", - сказал Тургумбаев журналистам в понедельник в Нур-Султане.

Уголовное дело расследуется по статье "О недозволенных методах следствия" Уголовного кодекса республики, уточнил он.

На вопрос, находится ли в стране Кексель, он ответил утвердительно.

Министр также прокомментировал вопрос "Интерфакса", есть ли у следствия вопросы к бывшему руководителю Кексель, ныне депутату Сената республики Кайрату Кожамжарову.

"Пока я вам по линии следствия ничего не могу сказать, потому что данное заявление поступило к нам из генеральной прокуратуры и поручено расследование. Дальнейшие вопросы должны быть к прокуратуре", - ответил глава МВД.

В мае газета "Время" писала, что Кексель уволилась с должности начальника службы спецпрокуроров Генеральной прокуратуры и "тихо покинула Казахстан".

Кексель занимала упомянутую должность с января 2018 года, до этого была заместителем руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции.

Казахстан Олеся Кексель

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