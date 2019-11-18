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Что случилось этой ночью: понедельник, 18 ноября

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Борис Джонсон объяснил, почему не публикует доклад о России. Официальные объяснения властей не отражают реальную ситуацию. Британские депутаты подготовили доклад на 50 страниц.

– Власти Украины готовы начать расследование в отношении Байденов. Расследование должно было начаться в обмен на поставки оружия. Об этом сообщил постпред США при Евросоюзе.

– Среди белорусских депутатов оказались "мисс Беларусь" и экс-посол. Новый состав парламента начнет работать в декабре. Также депутатами стали экс-министр и бывший глава Белтелерадиокомпании.

– Греческий теннисист Циципас выиграл Итоговый турнир ATP. Он стал шестой ракеткой мира по итогам сезона. На первом месте остался испанец Рафаэль Надаль.

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