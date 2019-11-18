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Среди белорусских депутатов оказались "мисс Беларусь" и экс-посол

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина назвала ряд избранных депутатов.

Так, по словам Ермошиной, озвученной во время брифинга в понедельник в Минске, у ЦИК "есть данные почти по всем округам".

Как отметила глава ЦИК, в депутаты ,"если говорить о фигурах известных", избраны экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Избрана Василевич Мария - наша прыгажунья что называется (мисс беларуси - ИФ)", - продолжила Ермошина.

Кроме того, добавила она, избран депутатом Экс-глава Белтелерадиокомпании, руководитель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько.

Как сообщалось, по предварительным данным явка по итогам парламентских выборов в Беларуси составила 77,22%. В ходе досрочного голосования, с 12 по 16 ноября, проголосовал 35,77% избирателей.

17 ноября - основной день голосования по выборам депутатов нижней палаты белорусского парламента.

В депутаты на 110 мест в парламенте претендовало 513 человек.

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