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Все платформы комплекса С-400 уже поставлены Турции

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - РФ согласно подписанным контрактам обязана предоставить Турции возможность купить еще партию С-400, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Он подтвердил, что все элементы комплекса С-400 поставлены Анкаре. "Что касается комплекса С-400, то он поставлен на 100%, то есть непосредственно все платформы комплекса находятся уже в стране, завершается обучение, и в дальнейшем он уже будет поставлен на боевое дежурство", - заявил Михеев.

"Контракт, который мы исполнили, содержит оговорку по опционам и нашим обязательствам предоставить турецкой стороне возможность закупить второй комплекс, вторую партию. В настоящий момент идет обсуждение программы локализации и индустриального партнерства с турецкой стороной", - сообщил Михеев журналистам на выставке в Дубае, отвечая на вопрос "Интерфакса"

С-400 Турция

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