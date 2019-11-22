Госдеп призвал Турцию избавиться от С-400 для продолжения переговоров с США

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - США призывают Турцию избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил высокопоставленный чиновник госдепа в ходе брифинга.

"У Турции есть возможность вернуться за стол переговоров. Они знают, что для этого им нужно либо уничтожить, либо вернуть, либо как-то избавиться от С-400", - заявил он.

При этом чиновник отметил, что у Анкары по-прежнему есть возможность приобрести у США батарею ЗРК Patriot, которая "действительно удовлетворяет их потребности в противовоздушной обороне".

"Очевидно, что приобретение С-400 ставит под угрозу технологию и оперативную совместимость, когда речь заходит о стандарте НАТО и, конечно же, системах НАТО, таких как F-35. (...) Они (Турция - ИФ) знают, что у них есть выбор двигаться вперед, и выбор состоит в том, чтобы избавиться от С-400, чтобы мы могли двигаться вперед не только в двустороннем смысле, но и в сообществе государств-членов НАТО", - сказал он.

Высокопоставленный сотрудник госдепа также добавил, что существует "много возможностей для применения санкций в отношении Турции", если они не откажутся от С-400.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой" для Соединенных Штатов. При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге США исключили Турцию из программы создания F-35 после покупки Анкарой российских С-400.

Руководство Турции исключило отказ от российских систем С-400.