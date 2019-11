Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Муравьи-каннибалы, миф о дружелюбности дельфинов и почему легко скользить по льду

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые выяснили, что то, насколько хорошо люди узнают собачьи эмоции, зависит от опыта общения с ними, а также от культуры. В пользу первого говорит тот факт, что дети - вне зависимости от того, есть ли у них в доме питомец - в распознавании эмоций были ограничены только радостью, что, по-видимому, означает, что с полным спектром собачьих эмоций они пока незнакомы. Что касается культурного аспекта, то он оказывает большее влияние: взрослые люди, относящиеся к культуре, в которой общение с собаками не принято, распознают их эмоции очень плохо. Лучше всего с задачей справились взрослые европейцы - причем независимо от того, есть ли у них собака.

- Исследователи из Google Research создали приложение FreddieMeter, которое сравнивает голос пользователя во время пения с голосом Фредди Меркьюри. На выбор предлагается спеть четыре песни группы (Don't Stop Me Now, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody и Somebody to Love), а схожесть голоса пользователя с голосом Фредди оценивается по шкале от 0 до 100.

- Физикам впервые удалось непосредственно измерить механические свойства скользкого слоя льда. Оказалось, что он не похож на обычную воду. В частности, толщина пограничного слоя на поверхности льда оказалась гораздо меньше теоретически ожидаемой, а вязкость примерно на два порядка больше, чем у чистой воды. Полученные результаты впервые позволяют дать полноценное объяснение легкости скольжения по льду, несмотря на многочисленные исследования по этой теме в прошлом.

- Польские ученые помогли вернуться в свое гнездо муравьям, упавшим в подземный заброшенный бункер через вентиляцию. Авторы исследования вкопали в муравейник, построенный упавшими в бункер муравьями, конструкцию из досок, по которой насекомые смогли вернуться в родное гнездо. Также ученые выяснили, что муравьи в условиях отсутствия пищи питались трупами сородичей. За три года наблюдений подземная колония не только не вымерла, но даже выросла — естественный прирост от падающих из трубы муравьев превышал темпы смертности.

- В понедельник исполнилось 25 лет космическому инструменту "Конус", и последние четверть века он остается одним из главных открывателей гамма-всплесков. Он стоит на борту спутника Wind, запущенного на американской ракете Delta-2 в 1994 году. N+1 рассказал о самом "Конусе", о природе гамма-вспышек и истории их открытия.

- На прошлой неделе в журнале Nature вышла серия статей, посвященных данным о свойствах межзвездной среды, собранным зондом "Вояджер-2". В интервью N+1 сотрудница лаборатории межпланетной среды Института космических исследований Ольга Катушкина, которая занималась анализом данных, собранных "Вояджерами", рассказала, что происходит на границе околосолнечного "пузыря" и межзвездного пространства.

- Совсем недавно в Китае одобрили новое лекарство от болезни Альцгеймера — первое за последние 16 лет. Работает новое лекарство совсем не так, как его предшественники: оно борется не со следствием болезни, а с ее предполагаемой причиной. Однако оказывается, что в основе препарата лежат растительные компоненты, эффективность которых доказана не полностью, а его компания-производитель имеет сомнительную репутацию даже внутри Китая. N+1 рассказали все, что сейчас известно об этой истории.

- Многие люди считают дельфинов дружелюбными существами, которые даже в дикой природе с удовольствием общаются с людьми. Не в последнюю очередь такой стереотип возник из-за "улыбающейся" морды дельфинов. А современным жителям западных стран его помог сформировать дельфин Флиппер, герой одноименного американского телесериала, вытаскивавший своего друга-человека из разных неприятностей. Однако как считают ученые, плавание с дикими дельфинами может быть небезопасно ни для тех, ни для других. N+1 решил разобраться, стоит ли близко общаться с дикими дельфинами.