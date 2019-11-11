Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Почему беспилотник Uber сбил пешехода, связь бессонницы с тревогой и как духота уподобляет мышь голому землекопу

Голый землекоп Фото: Vostock-photo

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские ученые выяснили, что в том, что недосып вызывает повышение уровня тревожности. Судя по всему, из-за бессонной ночи префронтальная кора начинает работать медленнее, что приводит к снижению когнитивного контроля, а в особенности — контроля над теми отделами, которые отвечают за эмоциональную обработку. Также исследователи отмечают терапевтическое влияние на тревожность фазы медленного сна, которая, помимо всего прочего, помогает префронтальной коре восстановить нормальную работу.

- Ученые соорудили душные клетки для мышей и выяснили, что за три месяца их обмен веществ стал ближе к голому землекопу. Температура тела у них упала, количество поглощаемой пищи и вдыхаемого кислорода снизилось, не угнетая при этом базовые физиологические процессы. Кроме этого животные не испытывали стресса, а их раны стали затягиваться даже быстрее, чем в обычных условиях. В условиях гипоксии мыши потребляли меньше пищи, но делали это равномерно, без периодов голодания и переедания, — а значит, можно себе представить, что и для людей это однажды станет удобным способом соблюдать диету.

- Алгоритмы беспилотного автомобиля Uber, сбившего человека насмерть в марте 2018 года, не умели определять пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте. Из-за особенностей работы алгоритмов он начал тормозить лишь за 0,2 секунды до столкновения, хотя обнаружил человека за 5,6 секунд. С момента аварии Uber переработала технические аспекты работы беспилотников, в частности систему экстренного торможения. С новой версией программного обеспечения торможение началось бы на более чем четыре секунды раньше.

- Несколько групп астрофизиков, работающих с данными "Вояджера-2", опубликовали результаты анализа, из которого можно много узнать о свойствах межзвездной среды. В ноябре прошлого года "Вояджер-2" спустя более чем 40 лет после запуска вышел за пределы гелиосферы и оказался в межзвездном пространстве, оттуда он передал данные. Сейчас этот зонд находится на расстоянии почти 122 астрономических единиц от Земли. Полученные позволяют понять, что гелиосфера и местная межзвездная среда образуют сложную взаимосвязанную непрерывно изменяющуюся систему. Стоит отметить, что первый и второй "Вояджеры" все еще не покинули Солнечную систему,

- В материале N+1 рассказывается, был ли у первых руководителей СССР четкий план построения коммунизма, что же в итоге пошло не так и может ли вообще экономика функционировать при коммунизме.

- Сейчас идет настоящая квантовая гонка вооружений. В этой статье подробно разбирается, кто является основными участниками этой гонки, какие задачи будет решать квантовый компьютер в итоге и чем эта борьба напоминает пелевинский роман.

- Британская компания Reaction Engines в конце октября 2019 года провела успешные испытания предохладителя, одного из самых важных компонентов перспективного комбинированного ракетного двигателя SABRE, с помощью которого будут совершать космические полеты ракетопланы. Испытания компонента проходили на скорости воздушного потока около 5 чисел Маха и температуре 1000 градусов Цельсия. В связи с этим N+1 решили вспомнить историю комбинированных двигателей и разобраться в принципе работы некоторых из них.