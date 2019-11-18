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Шестеро пострадали в акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - МВД Грузии в понедельник вечером обновило данные о количестве задержанных в ходе разгона акции протеста оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси.

"Министерством внутренних дел 18 ноября во время акции возле здания парламента за подразумеваемые по статьям Кодекса об административных правонарушениях 173 (неподчинение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов) и 166 (хулиганство) правонарушения всего было задержано 37 лиц", - говорится в заявлении МВД.

Ранее ведомство сообщало о задержании 18 человек.

По информации министерства, на проспекте Руставели пострадало 4 участника акции и 2 сотрудника правоохранительных органов.

Протесты у парламента Грузии

Ранее сообщалось, что полиция с применением водометов разогнала участников акции оппозиции, которые блокировали входы в здание парламента Грузии. Полицейские также оттеснили участников протеста с проезжей части на проспекте Руставели.

Акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Хроника 14 – 18 ноября 2019 годаПротесты у парламента в Тбилиси
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