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Грузинские оппозиционеры сорвали ужин президента в ресторане

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Участники проходящей в Тбилиси перед зданием парламента акции протеста в понедельник вечером сорвали попытку президента Грузии Саломе Зурабишвили поужинать в одном из ресторанов национальной кухни в центре города, сообщает грузинский телеканал Rustavi2.

Несколько десятков протестующих пришли к ресторану на улице Мачабели после того, как в социальных сетях была распространена фотография Зурабишвили в этом заведении. Оппозиционеры попытались войти внутрь, но им не позволили это сделать сотрудники охраны президента, которые заперлись изнутри.

Как заявили участники акции журналистам, они считают Зурабишвили "недостойным президентом" и хотят показать ей и всем представителям властей, что им "нигде не будет комфортно".

"Стыдно, когда президент кушает лобиани (традиционные грузинские пироги с начинкой из вареной фасоли) вместо того, чтобы пойти и встать рядом с народом, который стоит на митинге в мороз", - заявила сотрудникам президентской охраны одна из активисток в присутствии журналистов.

При этом участники акции в беседах с журналистами предположили, что президента выведут через "черный вход".

Между тем после того, как к ресторану подошли около двух десятков сотрудников полиции, Зурабишвили под свист протестующих вышла через центральный вход. На ее лице была улыбка, однако комментариев она не сделала, так как сотрудники охраны быстро увезли президента от места акции.

Ранее в понедельник лидеры грузинских оппозиционных партий вечером приняли решение начать пикет всех входов в здание парламента.

Грузия Саломе Зурабишвили

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