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На Украине назвали предложение "Газпрома" "Нафтогазу" неприемлемым

На Украине назвали предложение "Газпрома" "Нафтогазу" неприемлемым
Аркадий Оржель
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Присланное 18 ноября предложение ПАО "Газпром" (РФ) в адрес НАК "Нафтогаз Украины" о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Давайте откровенно. Это предложение, которое было получено, оно является неприемлемым для Украины, с учетом того, что надо отказаться от арбитражей и подписать договор всего на один год", - сказал он в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

В то же время министр выразил надежду, что стороны еще смогут вернуться к конструктивному диалогу.

Украина Россия Газпром Нафтогаз

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