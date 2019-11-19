Что случилось этой ночью: вторник, 19 ноября

"Газпром" и "Нафтогаз", Донбасс, Евро-2020

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украина прокомментировала предложение "Газпрома" "Нафтогазу". Министр энергетики страны назвал неприемлемым предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год и заявил, что страна не замерзнет зимой без транзита. В "Нафтогазе" заявили, что готовы обсуждать предложение в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

- Раненный при попытке попасть в США россиянин отказался общаться с консулом РФ. В ведомстве сделали вывод, что у него нет необходимости в их помощи. По данным пресс-службы, это уже не первая попытка россиянина попасть на территорию США.

- Законопроект о статусе Донбасса разработают по итогам встречи в "нормандском формате". Глава украинской Рады заявил, что парламент готов работать в ускоренном режиме - у него будет всего 11 дней между встречей лидеров 9 декабря и последним в году заседанием 20 декабря.

- Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе. Причиной стали погодные условия. Ожидалось, что Маас прибудет в Харьков вечером 18 ноября, а утром 19 ноября на вертолете отправится на линию разграничения, однако из-за сильных туманов в аэропорту Харькова отменили и задержали большое количество рейсов.

- Суд в Благовещенске арестовал охранника приамурского колледжа, где студент устроил стрельбу. Ермолов взят под стражу до 14 января 2020 года. В обосновании ходатайства следствие отметило, что охранник обвиняется в тяжком преступлении, дело находится на первоначальном этапе и опрошены не все свидетели. Следствие полагает, что обвиняемый может скрыться.

- Дания стала соперником сборной России на Евро-2020. В матче отборочного турнира Евро-2020 она сыграла вничью с командой Ирландии (1:1). Это позволило датчанам пробиться на чемпионат Европы со второго места в своей группе. Из 24 сборных, которые примут участие в турнире, уже известны 19.