Президент Афганистана обсудил с США освобождение трех лидеров талибов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани в понедельник вечером провел телефонные разговоры с госсекретарем США Майком Помпео и советником по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном, сообщил во вторник пресс-секретарь главы афганского государства Седик Седикки.

По его словам, были рассмотрены шаги, необходимые для реализации недавнего решения Гани об освобождении трех высокопоставленных задержанных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ).

"Официальные лица США вновь заявили о своей поддержке решения президента Гани и обязались тесно сотрудничать, чтобы отреагировать на любое возможное насилие со стороны талибов в случае, если группа не ответит добросовестно. Обе стороны согласились с тем, что прекращение огня и (или) сокращение масштабов насилия является необходимым предварительным условием для начала межафганских переговоров для достижения политического урегулирования", - написал Седикки в твиттер.

По его словам, "и секретарь, и посол О'Брайен высоко оценили работу афганских сил безопасности, включая их продолжающиеся усилия по ликвидации безопасных убежищ ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) в Нангхараре, и подтвердили постоянную американскую поддержку этих сил, с тем чтобы Афганистан никогда больше не мог использоваться в качестве платформы для международного терроризма".

Ранее сообщалось, что Гани объявил об освобождении из афганской правительственной тюрьмы Баграм трех лидеров террористической сети "Хаккани" в обмен на свободу двух преподавателей Кабульского Американского университета гражданина США Кевина Кинга и австралийца Тимоти Викса, захваченных талибами в августе 2016 года.