Поиск

Президент Афганистана обсудил с США освобождение трех лидеров талибов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани в понедельник вечером провел телефонные разговоры с госсекретарем США Майком Помпео и советником по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном, сообщил во вторник пресс-секретарь главы афганского государства Седик Седикки.

По его словам, были рассмотрены шаги, необходимые для реализации недавнего решения Гани об освобождении трех высокопоставленных задержанных членов движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ).

"Официальные лица США вновь заявили о своей поддержке решения президента Гани и обязались тесно сотрудничать, чтобы отреагировать на любое возможное насилие со стороны талибов в случае, если группа не ответит добросовестно. Обе стороны согласились с тем, что прекращение огня и (или) сокращение масштабов насилия является необходимым предварительным условием для начала межафганских переговоров для достижения политического урегулирования", - написал Седикки в твиттер.

По его словам, "и секретарь, и посол О'Брайен высоко оценили работу афганских сил безопасности, включая их продолжающиеся усилия по ликвидации безопасных убежищ ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) в Нангхараре, и подтвердили постоянную американскую поддержку этих сил, с тем чтобы Афганистан никогда больше не мог использоваться в качестве платформы для международного терроризма".

Ранее сообщалось, что Гани объявил об освобождении из афганской правительственной тюрьмы Баграм трех лидеров террористической сети "Хаккани" в обмен на свободу двух преподавателей Кабульского Американского университета гражданина США Кевина Кинга и австралийца Тимоти Викса, захваченных талибами в августе 2016 года.

Афганистан США

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 19 ноября

"Нафтогаз" намерен обсуждать предложение "Газпрома" в трехстороннем формате

Законопроект о статусе Донбасса разработают по итогам "нормандской встречи"

Министр энергетики Украины заявил, что страна не замерзнет зимой без транзита

На Украине назвали предложение "Газпрома" "Нафтогазу" неприемлемым

На Украине назвали предложение "Газпрома" "Нафтогазу" неприемлемым

США отказались исключить из санкционных списков ядерный объект в Иране

США отказались исключить из санкционных списков ядерный объект в Иране

Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе

Анкара пригрозила новой операцией на севере Сирии

Раненный при попытке попасть в США россиянин отказался общаться с консулом РФ

Раненный при попытке попасть в США россиянин отказался общаться с консулом РФ

Что произошло за день: понедельник, 18 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');