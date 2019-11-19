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Талибы освободили захваченных ими граждан США и Австралии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Экстремистское движение "Талибан" (запрещено в РФ) подтвердило обмен трех лидеров талибов на преподавателей Кабульского американского университета, захваченных ими в августе 2016 года.

Ранее во вторник телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источник, что один из лидеров входящей в экстремистское движение "Талибан" террористической сети "Хаккани" Анас Хаккани и двое других главарей талибов освобождены властями Афганистана и уже находятся в Катаре. При этом не было известно, освобождены ли иностранцы.

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"Поскольку были приняты позитивные меры по освобождению трех моджахедов - Анаса Хаккани, Хаджи Мали Хана и Хафиза Абдула Рашида, мы успешно завершили освобождение двух профессоров (гражданина США Кевина Кинга и австралийца Тимоти Викса) и десяти афганских солдат", - говорится в заявлении талибов, обнародованном во вторник.

В нем отмечается, что "все эти действия являются хорошим развитием добрых намерений и укрепления доверия, которое может помочь мирному процессу". Талибы также поблагодарили Катар "за содействие и предоставление необходимых условий в этом процессе".

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил об освобождении из афганской правительственной тюрьмы Баграм трех лидеров талибов еще неделю назад. Заключенные, по данным афганских СМИ, были переправлены в Катар, но позже отмечалось, что обмен по неизвестным причинам не состоялся, а талибы возвращены в афганскую тюрьму.

Талибан США Австралия

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