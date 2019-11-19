США впервые использовали сразу два дальних беспилотника для разведки у границ РФ

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сразу два стратегических беспилотника ВВС США Global Hawk во вторник провели многочасовые разведывательные полеты у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По данным наблюдений, ВВС США впервые использовали одновременно два разведывательных дрона для выполнения задач вблизи российских границ. Дальние беспилотники вылетели с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия. Один из них - RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE10 - сначала шесть раз пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Затем дрон длительное время курсировал вдоль северной границы Калининградской области в литовском небе.

Второй дрон - RQ-4A Global Hawk с позывным FIXER10 - также выполнил полет вдоль севера Калининградской области, а затем долго летал над Балтийским морем к север-западу от морской границы российского региона.

Тем временем стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Англии, курсировал над так называемым Сувалкским коридором, который отделяет Калининградскую область от Белоруссии. Позднее американский самолет радиоэлектронной разведки пролетел к северу от области в воздушном пространстве Литвы и у ее морской границы на Балтике.

Беспилотник Global Hawk предназначен для длительной стратегической воздушной разведки на территории противника. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать полученную информацию командованию в режиме реального времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

8 ноября сообщалось, что RQ-4B Global Hawk совершил пятичасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам.