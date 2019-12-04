Дальний беспилотник ВВС США впервые провел разведку к югу от Белгорода

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду, выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведения, тяжелый американский дрон, находившийся в тот момент в небе над Харьковской областью, подлетел на расстояние около 35 км к российской границе и 64 км к Белгороду.

Перед этим беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, провел первый после почти месячного перерыва пятичасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров. В ходе выполнения задания беспилотник также несколько раз подлетал на расстояние 37-53 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В то время он находился над севером Луганской области.

Маршрут полета американского дрона в Донбасс пролегал через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии.

В ноябре сообщалось, что США впервые использовали сразу два разведывательных дрона Global Hawk для разведки у российских границ в регионе Балтики. В начале того же месяца Global Hawk заметили у границ РФ на Черном море.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.