Зеленский поднимет вопрос о сроках "возвращения Донбасса" на "нормандском" саммите

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении на саммите в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) вести речь о конкретных сроках прекращения войны в Донбассе.

"Каждый день мы можем говорить о прекращении войны на Донбассе, возвращении наших территорий. Но мы не можем просто об этом говорить, нужно договариваться о возвращении наших территорий. Я говорю сначала о понятных каких-то сроках", - заявил Зеленский во вторник журналистам после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, отвечая на вопрос "Интерфакса" о своих ожиданиях от саммита в Париже.

По словам Зеленского, он хочет "говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками". "Мы об этом будем говорить. Я буду поднимать этот вопрос", - сказал президент Украины.

Зеленский также хотел бы обсудить конкретные сроки взаимного обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" на встрече в "нормандском" формате.

Украинский лидер подчеркнул, что "хочет вернуть всех наших людей домой". "Я тоже хочу говорить, когда. Если всех, то - когда? Для меня ответ на вопрос "когда?" - это конкретные сроки и "в ближайшее время", - пояснил политик

Накануне, 18 ноября, стало известно, что лидеры стран "нормандской четверки" могут провести встречу в Париже 9 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что встреча запланирована на эту дату.

На вопрос об ожиданиях Кремля от предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки" Песков ответил, что воздержался бы от прогнозов. "Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная. Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как эта встреча была запланирована. Был очень большой перерыв - это мы с сожалением констатируем - в работе "нормандского формата", - пояснил пресс-секретарь президента.