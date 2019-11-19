Эксперт сообщил об одобрении проекта резолюции по новому "нормандскому" саммиту

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Проект итогового документа саммита лидеров "нормандской четверки", который должен состояться в Париже 9 декабря, согласован, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Проект этой резолюции "уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины", сказал Чеснаков во вторник "Интерфаксу". Он пояснил, что "именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений".

Будет ли опубликован этот текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже, добавил политолог. "В любом случае, дальнейшие действия сторон будут определяться этим документом, который Россию полностью устраивает и который она не даст пересмотреть", - сказал Чеснаков.

Утром во вторник информированный источник сообщил "Интерфаксу", что лидеры стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) на саммите в Париже 9 декабря могут подписать рамочный документ о перспективах политического урегулирования в Донбассе.

"Подготовлен и согласован проект документа, который может быть предложен главам государств для подписания по итогам саммита. Он носит рамочный характер и содержит перечень последующих шагов урегулирования под эгидой "нормандского формата" в русле Минского комплекса мер как основы мирного процесса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, лидеры выразят приверженность политическому пути урегулирования конфликта посредством Минского комплекса мер. "При этом за основу будет взята так называемая формула Штайнмайера, которую согласовала ранее контактная группа (по урегулированию ситуацию в Донбассе - ИФ)", - сообщил источник. В то же время документ, по его сведениям, не содержит конкретных шагов в части немедленной передачи Киеву контроля над участком границы в Донбассе, который в настоящее время контролируется силами самопровозглашенных республик Донбасса.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от декабрьского саммита в Париже, сказал, что намерен на этом мероприятии поднять вопрос о конкретных сроках окончания войны в Донбассе и обмена удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".