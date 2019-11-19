Трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина пройдут 20 ноября

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Очередной раунд трехсторонних консультаций по газоснабжению ЕС-РФ-Украина на уровне экспертов состоится в Брюсселе в среду, 20 ноября, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Еврокомиссии Анка Падурару.

"Да, могу подтвердить: такие консультации на техническом уровне пройдут завтра. Мероприятия для СМИ не предусмотрены", - сказала пресс-секретарь.

Предыдущие консультации такого уровня прошли в Брюсселе 8 ноября. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. За тем раундом также не последовало никаких комментариев сторон по итогам встречи.