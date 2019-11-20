Украинский премьер обсудил с главой МИД Германии "Северный поток - 2"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел рабочую встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, в ходе которой обсуждались энергетическая безопасность Европейского Союза, а также экономическое сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.

Гончарук подчеркнул, что Украина надеется на полное взаимопонимание с Германией относительно газопроводов, соединяющих Германию с третьими странами.

"Однако мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении "Северного потока - 2" из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым ", - отметил глава правительства.

Гончарук считает, что "Северный поток-2" - это политический, а не бизнес-проект, направленный на усиление влияния России на европейские страны.

Премьер-министр также отметил, что впереди сложные переговоры по транзиту газа.

Он подчеркнул, что Германия является одним из главных партнеров, и Украина ценит оказываемую ей масштабную помощь, а также поблагодарил немецкую сторону за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.