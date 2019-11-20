Захваченные в Йемене граждане Южной Кореи освобождены

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - МИД Южной Кореи сообщил об освобождении захваченных повстанцами-хуситами в Йемене 18 ноября 16 человек, включая двух своих граждан, передает агентство Yonhap.

Согласно данным внешнеполитического ведомства, южнокорейские граждане были освобождены рано утром в среду.

Они находятся в безопасности и чувствуют себя хорошо, заявил представитель министерства.

Два буксира с двумя гражданами Южной Кореи и 14 представителями других стран на борту, а также буровая установка были захвачены хуситами в 21:50 по мск в воскресенье в водах примерно в 24 км к западу от острова Камаран в Красном море. Один буксир с буровой установкой принадлежал южнокорейской фирме Woongjin Development Co.

Кроме того, был захвачен буксир Саудовской Аравии, зафрахтованный компанией Объединенных Арабских Эмиратов.