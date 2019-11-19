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Южнокорейский МИД подтвердил захват двух граждан в Иемене

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Два буксира с двумя гражданами Южной Кореи и 14 представителями других стран на борту, а также буровая установка были захвачены хуситами в Красном море, сообщает Yonhap со ссылкой на МИД Южной Кореи.

Отмечается, что захват произошел в 21:50 по Москве в воскресенье в водах примерно в 24 км к западу от острова Камаран в Красном море.

Согласно агентству, один буксир с буровой установкой принадлежал южнокорейской фирме Woongjin Development Co.

Кроме того, был захвачен буксир Саудовской Аравии, зафрахтованный компанией Объединенных Арабских Эмиратов.

Суда направлялись из порта Джизан в гавань Бербера на северо-западе Сомали. Сейчас они доставлены в порт Салиф недалеко от Ходейды в Йемене.

Хуситы утверждают, что суда нарушили их территориальные воды. По их словам, в данный момент изучается, принадлежат они "странам-агрессорам" или Южной Корее. Если будет доказана принадлежность Южной Корее, то буксиры будут отпущены.

Эсминец южнокорейского подразделения по борьбе с пиратством, как ожидается, прибудет на место происшествия в четверг.

Сеул также попросил США, Саудовскую Аравию и другие страны о сотрудничестве в усилиях по спасению граждан.

Южная Корея

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