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Двое американских военных погибли при крушении вертолета в Афганистане

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В афганской провинции Лонгар потерпел крушение и сгорел военно-транспортный вертолет США, сообщили в среду утром местные СМИ.

Позднее миссия НАТО в Афганистане подтвердила гибель двух американских военных при крушении вертолета.

"Двое военнослужащих США погибли в результате крушения вертолета 20 ноября 2019 года в Афганистане. Причины крушения расследуются, однако предварительные отчеты не указывают, что это было вызвано вражеским огнем", - говорится в официальном заявлении на сайте миссии.

Между тем представители движения "Талибан" (запрещено в России) утверждают, что военно-транспортный вертолет Chinook армии США был сбит их боевиками.

"Вертолет был сбит в час ночи вблизи населенного пункта Панграм на территории уезда Шарх, провинции Логар. Вертолет упал и полностью сгорел, все находившиеся на борту 54 иностранных и афганских военных погибли", - сообщил в твиттере официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Власти Афганистана и представители войск США пока не прокомментировали сообщение.

США Афганистан

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