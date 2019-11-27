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Делегация талибов посетила Иран

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в Тегеране встретился с делегацией движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил в среду пресс-секретарь движения Сухайль Шахин.

"Делегация, возглавляемая заместителем лидера движения и главой политического офиса в Катаре муллой Барадаром Ахундом встретились в Тегеране с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Джавадом Зарифом. Обе стороны обсудили мирное решение проблемы Афганистана и мирный процесс", сообщил Шахин в твиттере.

"Кроме того, обсуждались двусторонние отношения и проблемы афганских беженцев в Иране. Высокопоставленные иранские чиновники выразили желание поддерживать тесные отношения с афганским народом и пообещали решить проблемы афганских беженцев", - говорится в сообщении.

Иран Талибан

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