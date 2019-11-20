Орешкин отказался считать приватизацию методом наполнения бюджета

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Приватизация в условиях профицитного бюджета должна стать инструментом структурных изменений в экономике, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"План по приватизации есть, сейчас Антон Германович (Силуанов - ИФ) нам поручил его расширить, мы смотрим дополнительные активы, которые можно предложить рынку", - сказал министр, отвечая на вопрос модератора макроэкономической сессии форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" Юрия Соловьева.

По словам Орешкина, сейчас нельзя рассматривать приватизацию как способ "поднятия денег в бюджет". Сейчас это способ увеличения конкуренции в экономике и способ привлечения дополнительных ресурсов на инвестиции.

Дискуссия о том, на что в первую очередь надо ориентироваться государству при реализации приватизационных сделок - фискальную составляющую или соображения структурных реформ - идет все последние годы. Результат - отсутствие крупных сделок - свидетельствует, что до сих пор побеждали сторонники тезиса о необходимости продавать госактивы только при благоприятной конъюнктуре.

О необходимости подготовить более амбициозную программу приватизации, именно как структурную меру для стимулирования роста экономики, в октябре заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Между тем, помощник президента Андрей Белоусов во вторник высказал сомнения в том, что сейчас есть потенциал для проведения крупных приватизационных сделок.