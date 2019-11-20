Поиск

Орешкин отказался считать приватизацию методом наполнения бюджета

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Приватизация в условиях профицитного бюджета должна стать инструментом структурных изменений в экономике, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"План по приватизации есть, сейчас Антон Германович (Силуанов - ИФ) нам поручил его расширить, мы смотрим дополнительные активы, которые можно предложить рынку", - сказал министр, отвечая на вопрос модератора макроэкономической сессии форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" Юрия Соловьева.

По словам Орешкина, сейчас нельзя рассматривать приватизацию как способ "поднятия денег в бюджет". Сейчас это способ увеличения конкуренции в экономике и способ привлечения дополнительных ресурсов на инвестиции.

Дискуссия о том, на что в первую очередь надо ориентироваться государству при реализации приватизационных сделок - фискальную составляющую или соображения структурных реформ - идет все последние годы. Результат - отсутствие крупных сделок - свидетельствует, что до сих пор побеждали сторонники тезиса о необходимости продавать госактивы только при благоприятной конъюнктуре.

О необходимости подготовить более амбициозную программу приватизации, именно как структурную меру для стимулирования роста экономики, в октябре заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов. Между тем, помощник президента Андрей Белоусов во вторник высказал сомнения в том, что сейчас есть потенциал для проведения крупных приватизационных сделок.

Минэкономразвития Максим Орешкин

Новости

НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса

НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса

Мошенники из РФ начали обманывать белорусов по новой для этой страны схеме

Мошенники из РФ начали обманывать белорусов по новой для этой страны схеме

Хельсинки опровергли свое участие в эстонском оборонном "плане Б"

Хельсинки опровергли свое участие в эстонском оборонном "плане Б"

Что случилось этой ночью: среда, 20 ноября

Сын бывшего президента ФРГ получил смертельное ранение во время лекции

Сын бывшего президента ФРГ получил смертельное ранение во время лекции

Трамп назвал слушания по импичменту "великим днем для республиканцев"

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Сирия заявила о перехвате израильских ракет в небе над Дамаском

Британцы отдали предпочтение Джонсону на теледебатах с Корбином

Экс-сотрудник СНБ назвал расследование против Байдена условием выделения Киеву помощи США

Экс-сотрудник СНБ назвал расследование против Байдена условием выделения Киеву помощи США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');