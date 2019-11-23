Минэкономразвития сохранит прогноз роста ВВП РФ на 2019 год на уровне 1,3%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития России не будет пересматривать прогноз на 2019 год по росту ВВП, который сейчас равняется 1,3%, несмотря на разгон роста в октябре до 2,2%, сказал журналистам в субботу глава ведомства Максим Орешкин.

"Любая статистика, особенно такая сложная как ВВП, - всегда узнаем фактические данные спустя год только. Поэтому здесь очевидно, что мы находимся где-то около нашего прогнозного значения (по году - ИФ), а вот где точно - узнаем позже. Здесь ни менять ничего, ни уточнять абсолютно не нужно, бесполезно", - прокомментировал министр данные за октябрь и прогноз на год.

Минэкономразвития на этой неделе сообщило, что рост ВВП РФ в октябре ускорился до 2,2% в годовом выражении с уточненных 1,9% в сентябре, 1,6% в августе и 1,6% в июле.

За январь-октябрь 2019 года министерство оценило рост ВВП в 1,3%.

Ведомство при этом отмечало, что разгон темпов до 2,2% является во многом "компенсационным" на фоне слабого первого квартала, и такие темпы не могут рассматриваться как устойчивые.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2019 году равняется 1,3%. ЦБ РФ ожидает роста ВВП в 2019 году в интервале 0,8-1,3%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по росту ВВП в 2019 году составляет 1,1%, то есть отстает от прогноза Минэкономразвития на 0,2 п.п.