Лавров назвал ошибочной ставку сирийских курдов на поддержку со стороны США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ставка сирийских курдов на поддержку со стороны США ошибочна, альтернативы сотрудничеству с законными властями Сирии нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Видимо, кто-то в руководстве "Сирийских демократических сил" (СДС, военный альянс, его ядро составляют курдские отряды самообороны - ИФ) решил сделать ставку на то, что американцы будут постоянно их поддерживать. Это будет ошибочным выбором", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

По мнению министра, в интересах курдов - "безальтернативно взять курс на диалог" с официальным Дамаском. Лавров добавил, что диалог должен строиться с той целью, чтобы обеспечить стабильность и безопасность Сирии и завершение работы сирийского Конституционного комитета, который гарантирует права всем национальным группам в стране.

"Вместо этого есть информация о том, что представители "Сирийских демократических сил" пытаются, некоторые из них, не буду категорично утверждать, делать ставку на то, что Соединенные Штаты обеспечат им квазигосударственную автономию в Сирии", - сказал Лавров.

На пресс-конференции глава МИД РФ также сообщил, что отвод вооруженных формирований курдов от сирийско-турецкой границы практически завершен. По словам Лаврова, "есть какие-то, может быть, отдельные районы, где до конца надо довести дело (отвести силы курдов - ИФ)". Как заявил глава МИД РФ, "здесь самое главное, чтобы наши курдские собеседники из "Сирийских демократических сил" были последовательны".

Ранее в ноябре западные СМИ сообщали, что власти США не намерены прекращать поддержку СДС, несмотря на требования Анкары прекратить такую поддержку.

11 ноября стало известно, что свыше 180 курдских ополченцев погибли в результате атак турецкой армии и поддерживаемых Анкарой сирийских группировок с начала прекращения огня 17 октября.

17 октября Турция и США договорились о том, что Анкара прекратит военную операцию на северо-востоке Сирии в обмен на отвод от сирийско-турецкой границы формирований СДС. Входящие в альян курдские Отряды народной самообороны Турция считает террористами.