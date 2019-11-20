Поиск

Лавров назвал ошибочной ставку сирийских курдов на поддержку со стороны США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ставка сирийских курдов на поддержку со стороны США ошибочна, альтернативы сотрудничеству с законными властями Сирии нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Видимо, кто-то в руководстве "Сирийских демократических сил" (СДС, военный альянс, его ядро составляют курдские отряды самообороны - ИФ) решил сделать ставку на то, что американцы будут постоянно их поддерживать. Это будет ошибочным выбором", - сказал Лавров на пресс-конференции в среду.

По мнению министра, в интересах курдов - "безальтернативно взять курс на диалог" с официальным Дамаском. Лавров добавил, что диалог должен строиться с той целью, чтобы обеспечить стабильность и безопасность Сирии и завершение работы сирийского Конституционного комитета, который гарантирует права всем национальным группам в стране.

Вторжение Турции в Сирию

"Вместо этого есть информация о том, что представители "Сирийских демократических сил" пытаются, некоторые из них, не буду категорично утверждать, делать ставку на то, что Соединенные Штаты обеспечат им квазигосударственную автономию в Сирии", - сказал Лавров.

На пресс-конференции глава МИД РФ также сообщил, что отвод вооруженных формирований курдов от сирийско-турецкой границы практически завершен. По словам Лаврова, "есть какие-то, может быть, отдельные районы, где до конца надо довести дело (отвести силы курдов - ИФ)". Как заявил глава МИД РФ, "здесь самое главное, чтобы наши курдские собеседники из "Сирийских демократических сил" были последовательны".

Ранее в ноябре западные СМИ сообщали, что власти США не намерены прекращать поддержку СДС, несмотря на требования Анкары прекратить такую поддержку.

11 ноября стало известно, что свыше 180 курдских ополченцев погибли в результате атак турецкой армии и поддерживаемых Анкарой сирийских группировок с начала прекращения огня 17 октября.

17 октября Турция и США договорились о том, что Анкара прекратит военную операцию на северо-востоке Сирии в обмен на отвод от сирийско-турецкой границы формирований СДС. Входящие в альян курдские Отряды народной самообороны Турция считает террористами.

Сергей Лавров МИД РФ Сирийские демократические силы Сирия США

Новости по теме

Новости

Украина потребует от РФ более $50 млн за утрату портов в Крыму

Украина потребует от РФ более $50 млн за утрату портов в Крыму

Анкара назвала недоразумением обвинения в адрес Москвы из-за ситуации в Сирии

НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса

НАТО пообещало не допустить повторения "крымского сценария" в странах альянса

Мошенники из РФ начали обманывать белорусов по новой для этой страны схеме

Мошенники из РФ начали обманывать белорусов по новой для этой страны схеме

Хельсинки опровергли свое участие в эстонском оборонном "плане Б"

Хельсинки опровергли свое участие в эстонском оборонном "плане Б"

Что случилось этой ночью: среда, 20 ноября

Сын бывшего президента ФРГ получил смертельное ранение во время лекции

Сын бывшего президента ФРГ получил смертельное ранение во время лекции

Трамп назвал слушания по импичменту "великим днем для республиканцев"

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Сирия заявила о перехвате израильских ракет в небе над Дамаском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');