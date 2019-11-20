Зеленский понадеялся на настоящее перемирие в Донбассе, а не "фейковое"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы обсудить на встрече в "нормандском формате" перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон.

"Второй вопрос - "фейковое" прекращение огня, "фейковое хлебное перемирие", такое, знаете, временное, два-три дня было перемирие, а потом начали постреливать, а потом что-то серьезное, и начинаем терять людей. То есть серьезное перемирие, серьезное прекращение огня. Серьезное - это нет никаких обстрелов, я так это понимаю, с понятными сроками, обязательствами", - сказал он журналистам в среду в Станице Луганской.

Зеленский указал, что до сих пор и в Минске, и на многих встречах никто не говорил о том, а что будет, если договорились о прекращении огня, а огонь снова начался. "Я хотел бы тоже об этом говорить, и иметь результат", - подчеркнул он.

Кроме того украинский президент намерен поднимать на встрече в "нормандском" формате возможность проведения местных выборов "уже не на оккупированной территории Донбасса, а на этой территории как на территории Украины".

"Третий вопрос - это контроль над границей, передаче Украине контроля над границей с Россией. Четвертый вопрос, который является одним из непростых, потому что состоит из многих составляющих, это возможность проведения местных выборов на уже территории Украины, а не на временно оккупированной территории Украины", - сказал он.

С начала конфликта в Донбассе в 2014 году воюющими сторонами было заключено около трех десятков перемирий, однако все эти договоренности о прекращении огня и режиме тишины не соблюдались в полной мере.

Ранее в ноябре в Кремле сообщали, что очередной "нормандский" саммит с участием РФ, Украины, Франции и Германии планируется провести 9 декабря.