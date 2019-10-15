В ОБСЕ посетовали на резкий рост числа нарушений перемирия в Донбассе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло, заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик.

"К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня", - сказал Сайдик во вторник журналистам в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны конфликта, "осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия".

Кроме того, Сайдик сообщил, что на заседании ТКГ во вторник стороны продолжили дискуссию относительно обмена удерживаемыми лицами, правовых аспектов особого статуса отдельных районов Донецкой (ОРДО) и Луганской областей (ОРЛО), в том числе, с учетом процесса децентрализации на Украине. "Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО", - добавил Сайдик.

Кроме того, представитель ОБСЕ заявил, что в международной организации не видят возможности внесения изменений в согласованную ранее "формулу Штайнмайера". Так Сайдик ответил на вопрос журналистов о возможности внесения таких изменений.

Ранее во вторник Сайдик сообщил, что на заседании ТКГ в Минске Киеву и самопровозглашенным республикам не удалось согласовать новый график разведения сил в Донбассе. Представитель ОБСЕ выразил надежду, что сторонам конфликта удастся сделать это в будущем.

Ранее в октябре несколько попыток разведения сил в Донбассе оказались безуспешными из-за отказа Киева отводить своих военных. Украинская сторона мотивировала отказ отводить силы несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках разведения сил - в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.