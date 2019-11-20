Генассамблея ООН призвала США вовремя выдавать визы представителям государств-членов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по правовым вопросам Генассамблеи ООН (Шестой комитет) принял в среду консенсусом резолюцию, в которой содержится призыв к США оперативно и своевременно выдавать визы всем представителям государств-членов организации, передает корреспондент "Интерфакса".

Авторами документа выступили Канада, Болгария, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар. В основу резолюции легли рекомендации по вопросам невыдачи виз ряду делегаций, в том числе российской, и ограничений на передвижение дипломатов, работающих в миссиях при ООН из доклада Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры организации, который был официально опубликован 1 ноября.

В тексте резолюции отмечается, что "если вопросы, поднятые в докладе Комитета по сношениям со страной пребывания, не будут решены (генсекретарем ООН - ИФ) в разумный и ограниченный срок, то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Данный раздел предусматривает решение вопросов через арбитраж между ООН и США.

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель юридической службы Постпредства РФ при ООН Мария Заболоцкая, позже принятый Шестым комитетом документ обретет статус резолюции Генассамблеи ООН.

В резолюции выражается серьезная озабоченность по поводу невыдачи американских виз "определенным представителям определенных государств-членов".

"Генассамблея рассчитывает, что страна пребывания (США - ИФ) будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и членам Секретариата (...) и делать это своевременно с тем, чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в Секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов - приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН", - отмечается в резолюции.

Согласно тексту документа, ожидается, что США "продолжат активизировать усилия для облегчения участия, в том числе и посредством выдачи виз, представителей государств-членов в других заседаниях ООН".

Кроме того, в резолюции содержится призыв к США "пересмотреть свои особенные процедуры выдачи виз персоналу определенных представительств с уделением особого внимания однократным визам", а также "отменить все оставшиеся ограничения на поездки персонала определенных представительств и сотрудников секретариата, являющихся гражданами определенных стран".

"В этой связи (Генассамблея - ИФ) со всей серьезностью воспринимает более жесткие ограничения на передвижение постоянных и прибывающих с визитами представителей двух представительств (Ирана и Кубы - ИФ) и заявления затронутых делегаций о том, что ограничения на передвижение препятствуют их способности выполнять свои функции, ограничивают их доступ к услугам и их выбор места жительства и негативно сказываются на семьях сотрудников", - говорится в тексте резолюции.

Там подчеркивается, что визовые вопросы и вопросы, связанные с ограничениями на передвижение дипломатов, "следует должным образом решать в духе сотрудничества и в соответствии с международным правом, включая Соглашение о Центральных учреждениях".

"Генассамблея просит Генерального секретаря продолжать активно заниматься всеми аспектами сношений ООН со страной пребывания и принимать более активное участие в работе Комитета (по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН - ИФ) с тем, чтобы представлять интересы соответствующих сторон", - подчеркивается в документе.

Американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

7 ноября Первый комитет ГА ООН по вопросам разоружения и международной безопасности отклонил российский проект решения о возможном переносе его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву из-за невыдачи американских виз ряду делегаций.