Конгресс отказался вызвать осведомителя, инициировавшего импичмент

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США проголосовал против вызова на слушания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа осведомителя, чье сообщение положило поводом для ее начала, а также сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, на чем настаивают республиканцы, сообщили СМИ.

Демократы начали расследование в рамках процедуры импичмента президента США 24 сентября 2019 года после того, как анонимный информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года.

В ходе разговора Трамп, как сообщил информатор, оказывал давление на украинского президента, призывая его начать расследование в отношении Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Американские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.

Бывший вице-президент считается основным соперником Трампа на президентских выборах 2020 года.

Байден-младший работал на Украине и занимал пост в совете директоров украинской энергетической компании.

Ранее сообщалось, что информатор изъявил готовность письменно ответить на вопросы конгрессменов-республиканцев.

Такая форма позволяет сохранить в тайне личность информатора. Однако против письменных ответов выступил глава комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе республиканец Джим Джордан. Он мотивировал свою позицию тем, что это не даст возможности провести перекрестный допрос.

По мнению Джордана, осведомитель может быть связан с Демократической партией.