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Байден заявил, что Трамп и Россия не хотят видеть его президентом США

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент США Джо Байден почерпнул из слушаний по импичменту президента Дональда Трампа сведения, касающиеся предстоящих президентских выборов.

"Я узнал кое-что из этих слушаний по импичменту - я узнал, что Дональд Трамп не хочет, чтобы я был кандидатом (в президенты США - ИФ)", - сказал Байден на теледебатах претендентов от Демократической партии в эфире телеканала MSNBC.

"Во вторую очередь я понял, что Владимир Путин не хочет, чтобы я стал президентом. Так что я многое почерпнул из этих слушаний", - отметил он.

При этом он добавил, что является кандидатом с лучшими шансами победить Трампа один на один.

Комментарии Байдена следуют за вторым днем публичных показаний на этой неделе в рамках процедуры импичмента Трампа.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Джо Байден

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