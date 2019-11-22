Танкер под флагом Молдавии терпит бедствие в Одесском заливе

Сильный шторм мешает спасательным катерам подойти к танкеру и эвакуировать с него экипаж

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Одесском заливе терпит бедствие танкер "Делфи" под флагом Молдавии, спасатели и частный буксир пытаются эвакуировать экипаж судна, сообщает "Думская".

"В эти минуты на рейде одесского порта терпит бедствие небольшой танкер "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдавии. Пока точно не известно, что именно случилось с судном, но спасательные катера пытаются подойти и снять с него экипаж. Сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 м) мешает спасательной операции", - сказано в сообщении на сайте издания в ночь на пятницу.

По информации "Думской" судно изначально было в акватории порта "Пивденный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

По разным источникам на борту находятся от 3 до 15 человек.

В заливе работают катера Морской поисково-спасательной службы и большой частный буксир "Австралия".