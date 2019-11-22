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Танкер под флагом Молдавии сел на мель близ Одессы

Экипаж эвакуироваться отказался

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Танкер "Делфи" под флагом Молдавии, который ранее терпел бедствие недалеко от Одессы, сел на мель, экипаж от эвакуации отказался, сообщает "Думская".

"Судно село на мель примерно в километре от берега. Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет", - сказано в сообщении на сайте издания в ночь на пятницу.

Ранее сообщалось, что в Одесском заливе терпит бедствие танкер "Делфи" под флагом Молдавии, который сорвало с якоря. Спасатели и частный буксир "Австралия" пытались эвакуировать экипаж судна.

Молдавия Одесский залив

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