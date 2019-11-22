Роспотребнадзор назвал неопасным для россиян "радиационный инцидент" в Южно-Китайском море

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор усилил мониторинг за радиационной обстановкой на Дальнем Востоке из-за повышения фона в Южно-Китайском море "в связи с радиационным инцидентом", сообщила пресс-служба ведомства. Пока угрозы для россиян служба не видит.

Информацию об инциденте служба получила из Глобальной сети мониторинга окружающей среды. Что именно там случилось, ведомство не уточнило.

В четверг вечером по московскому времени о мощном подводном взрыве сообщила американская радиостанция Hal Turner Radio Show, ссылаясь на военные источники. По их словам, взрыв мощностью от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте произошел на глубине примерно 50 метров и версия о землетрясении уже исключена.

В этом районе несут службу подводные лодки ВМС США, отметила радиостанция.

Глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor Global Environmental Monitoring Network, на данные которой ссылается Роспотребнадзор, объединяет гражданских активистов по всему миру. С 21 ноября сеть фиксирует на своей интерактивной карте существенное превышение радиационного фона (0,22-0,24 мкЗв/час) в районе китайского города Чжаньцзянь.

Чжаньцзянь - крупный порт на побережье Южно-Китайского моря в бухте Чжаньцзянган. Известен предприятиями химической, пищевой и машиностроительной промышленности.