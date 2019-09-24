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Кириенко призвал довести до конца работу над оружием, неудачно испытанным в Белом море

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Работа над проектом, в рамках которого в августе произошло ЧП на военном полигоне в Архангельской области, должна быть доведена до конца, заявил первый замглавы администрации президента РФ, экс-глава "Росатома" Сергей Кириенко.

"У нас много поводов для гордости, но этот год дал повод для скорби. Вы знаете, что на испытаниях в Архангельской области погибли наши коллеги", - заявил Кириенко во вторник в Москве на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности.

"Наша главная ответственность и перед ними, и перед памятью (погибших коллег) - это доделать то, что они начинали, завершить те работы, в которые они вложили все свои силы, все свои знания и всю свою жизнь", - сказал Кириенко.

"Есть такая особая работа в атомной отрасли - испытатели. Это особая категория людей, потому что, конечно, это высочайшие профессионалы, это ученые, это выдающиеся инженеры. Кроме высочайшего профессионализма от этих людей требуется еще личное мужество", - сказал Кириенко.

Взрыв на полигоне под Архангельском

Он заявил, что за историю атомной отрасли было проведено более 10 тысяч испытаний, в которых участники принимали для себя, в том числе, риски для собственной жизни. "Эти испытания проходили и продолжают проходить", - сообщил он.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорация "позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Президент РФ Владимир Путин 21 августа сообщил, что авария на полигоне под Северодвинском произошла в ходе работ над перспективными системами вооружений.

"Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружений. Мы этого не скрываем. Люди, которые пострадали и погибли, выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства. Мы обязаны думать о своей собственной безопасности", - сказал Путин на пресс-конференции в Хельсинки.

Сотрудники Росатома, которые погибли на полигоне в Архангельской области, работали в Сарове в Российском федеральном ядерном центре.

Власти Северодвинска 8 августа и позднее Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался.

Как сообщалось, инцидент произошел в Нёнокском административном округе, где расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России (поселок Сопка). Нёнокса - село в 40 км от Северодвинска.

После инцидента район Двинского залива Белого моря, вблизи которого произошел взрыв на военном полигоне, был закрыт для свободного плавания на месяц.

13 августа президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что, по данным Вашингтона, взрыв, произошедший на полигоне под Архангельском, имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО). "Взрыв российского "Скайфолла" заставил людей переживать о качестве воздуха не только рядом с объектом (где проводилось испытание, - "ИФ"), но и далеко за его пределами", - заявил Трамп.

Росатом

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