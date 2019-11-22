У астронавта США перед выходом в открытый космос возникли неполадки со скафандром

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в пятницу у американского астронавта Эндрю Моргана возникли неполадки в работе системы дисплеев скафандра, сообщило NASA.

Проблема обнаружилась перед самым выходом, когда Морган вместе с астронавтом Европейского космического агентства итальянцем Лукой Пармитано уже находился в шлюзе Quest. Системы скафандра перезагрузили по командам с Центра управлением полетов в Хьюстоне, после чего дисплеи заработали нормально.

Из-за этой проблемы выход астронавтов в космос задержался.

Как сообщалось, Пармитано и Морган в пятницу в очередной раз вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения ремонта ее магнитного альфа-спектрометра. Выход в космический вакуум, который продлится около шести часов, начался в 7:12 по восточному времени США (15:12 по московскому).