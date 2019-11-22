Обед ко Дню благодарения в США подорожал на один цент

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В США ирадиционный обед на День благодарения в 2019 году будет стоить всего на цент дороже, чем годом ранее, сообщила Федерация американских фермерских бюро (AFBF). В этом году праздник придется на 28 ноября, его отмечают в четвертый четверг ноября.

По ее подсчетам, средний чек за продукты для десяти человек в 38 штатах составит $48,91, или меньше $5 на каждого гостя, против $48,90 в 2018 году.

"Средняя стоимость обеда на День благодарения в этом году практически не изменилась по сравнению с годом ранее после трех лет снижения начиная с 2015 года", - отметил главный экономист AFBF Джон Ньютон.

Список продуктов в исследовании не менялся с 1986 года, хотя на столах появляются новые продукты и блюда. В него входит 16-фунтовая индейка (7,3 кг), готовая начинка для нее (хлебный фарш), сладкий картофель, булочки со сливочным маслом, горошек, кисло-сладкий соус из свежей клюквы, набор овощей, тыквенный пирог, приправленный взбитыми сливками, а также кофе с молоком.

Средняя цена индейки - традиционного блюда в День благодарения - снизилась на 4% в годовом выражении и составляет $20,8, или примерно $1,3 за фунт. Результаты исследования показывают, что розничные цены на индейку находятся на минимуме с 2010 года.

Считается, что День благодарения отмечают с 1621 года, но государственным праздником его сделал Авраам Линкольн в 1863 году. Тогда же или немного раньше запеченная индейка стала центральным блюдом праздничного стола.