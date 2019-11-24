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Студенты сорвали игру Гарварда и Йеля протестом против изменения климата

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Несколько сотен студентов прервали традиционную ежегодную игру футбольных команд Гарвардского и Йельского университета, чтобы провести акцию на тему изменения климата, сообщила в воскресенье BBC News.

Студенты выбежали на поле в перерыве с требованием, чтобы два ведущих университета США прекратили инвестировать в добычу ископаемого топлива. К протесту присоединились некоторые игроки и зрители. Сотрудники стадиона попросили их покинуть поле. Около 50 человек увела с площадки полиция, остальные ушли добровольно.

Капитан команды Гарварда Уэсли Огсбери снялся в видео, где объявил, что оба университета инвестируют в производства, которые "уничтожают наше будущее".

Официальный представитель Йельского университета сказала, что поддерживает право на свободу выражения и не одобрила тактику протестующих и срыв университетских мероприятий.

После протеста матч по американскому футболу возобновился. Йельский университет победил со счетом 50:43. Это была 136 игра за время сущесвования обеих команд.

Ранее резонанс вызвало выступление в ООН шведской школьницы Греты Тунберг. Она раскритиковала отношение мировых властей к изменению климата, обвинила их в построении ужасного будущего для ее поколения и объявила, что каждую пятницу пропускает школьные занятия для протеста.

США Гарвард Йель

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